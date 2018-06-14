Посредники ОБСЕ обсудили возможную встречу глав МИД Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта обсудили с армянским руководством возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана, говорится в распространенном в четверг заявлении посредников.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетили Ереван 12-14 июня. В рамках визита они встретились с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном.

"Сопредседатели и официальные лица Армении рассмотрели ход переговоров и обсудили следующие шаги по продвижению процесса, в том числе на министерской встрече в ближайшем будущем. Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, была подчеркнута важность сохранения конструктивной атмосферы", — отмечается в заявлении по итогам визита, размещенном на официальном сайте ОБСЕ.

Сопредседатели вновь подчеркнули свою решимость помочь сторонам найти мирное решение конфликта на базе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов.

"Армянские официальные лица заявили о своей поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя, а также о готовности продолжать эффективно работать под эгидой сопредседателей", — отмечается в заявлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.