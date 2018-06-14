Король Иордании издал указ о формировании нового правительства

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II в четверг издал указ о формировании нового правительства во главе с премьер-министром Умаром ар-Раззазом, сообщается на официальном сайте канцелярии монарха.

На прошлой неделе ар-Раззаз заявил, что правительство Иордании после присяги отзовет законопроект о подоходном налоге, вызвавшем массовые протесты в стране.

"Мы, Абдалла II ибн аль-Хуссейн, король Иорданского Хашимитского Королевства, на основании ухода в отставку правительства доктора Хани аль-Мульки и согласно статье 35 конституции повелеваю назначить доктора Умара ар-Раззаза премьер-министром и министром обороны", — говорится в указе короля.

Согласно указу, сформированное правительство будет состоять из 28 министров, среди них семь женщин.

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мулики в начале июня подал прошение об отставке королю и потребовал от министров уйти в отставку из-за массовых протестов, вызванных налоговой политикой правительства. Канцелярия короля Иордании Абдаллы II сообщила, что министр образования Умар ар-Раззаз уполномочен сформировать новое правительство после отставки премьер-министра.

Ранее профсоюзы призвали граждан страны к всеобщей забастовке против проекта закона о подоходном налоге. Протесты достигли кульминации, когда правительство Иордании объявило о повышении цен на топливо, в результате чего жители столицы устроили автомобильную акцию протеста перед зданием правительства. После всплеска недовольства правительство отсрочило на месяц повышение цен на нефтепродукты.