Лидеры ЕС в июне могут одобрить продление санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС на предстоящем в конце июня саммите могут "дать политическое одобрение" продлению санкций, связанных с Украиной, заявил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Европейского совета.

Лидеры 28 стран Евросоюза встретятся 28-29 июня в Брюсселе.

"Вопрос о санкциях официально не стоит в повестке дня, но обсуждение последствий атаки в Солсбери — да. Тем не менее, в соответствии с предыдущими заседаниями Евросовета, я ожидаю, что лидеры дадут политическое одобрение на продление санкций, связанных с Украиной и Крымом", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление премьера Великобритании Терезы Мэй о намерении обсудить ужесточение санкций против России на предстоящем саммите ЕС.