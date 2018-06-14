Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018

ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Южная Корея, Япония и Китай признали важным сохранить действующий санкционный режим против КНДР до полной денуклеаризации, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Каждая из этих трёх стран (Южная Корея, Япония, Китай) признали, что важно сохранить действующий санкционный режим против КНДР до того момента пока денуклеаризация не будет фактически полностью завершена", — заявил Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

Помпео прилетел в Пекин из Сеула, где он провёл переговоры с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи по итогам встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.