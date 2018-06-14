Приговоренный к тюрьме зять короля Испании не будет просить о помиловании

МАДРИД, 14 июн — РИА Новости. Супруг испанской инфанты Кристины, Иньяки Урдангарин, приговоренный к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения за коррупцию, не будет просить о помиловании, сообщил его адвокат Марио Паскуаль Вивес.

"Возможности ничтожны. Вопрос о помиловании, думаю, мы ставить не будем", — заявил адвокат в интервью радиостанции Cope.

Правом помилования обладает король Фелипе VI. С прошением к главе государства обращается министерство юстиции, причем по согласованию с кабинетом министров. Ранее Королевский дом заявил, что уважает решение Верховного суда.

Паскуаль Вивес также не хочет использовать другую возможность — обратиться в Конституционный суд, поскольку возможность обжалования "очень ограничена" и "заключается в том, были ли нарушены основные конституционные права во время процесса", а такие нарушения найти крайне сложно. Впрочем, адвокат сообщил, что у него есть еще месяц для обращения в КС.

По словам адвоката, выбор тюрьмы (Урдангарин сам может выбрать пенитенциарное учреждение, в котором будет отбывать наказание) в первую очередь связан с тем, чтобы его могла посещать семья "с минимальными неудобствами". Один из вариантов — тюрьма в Витории (Страна басков), в этом автономном сообществе живут его родственники.

Инфанта Кристина скорее всего останется жить в Женеве с детьми, предположил адвокат. "Это решение ее высочества, я его не знаю, но думаю, что нет", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности переезда Кристины в Испанию.

Верховный суд Испании 12 июня вынес окончательный вердикт по коррупционному делу Noos. Суд приговорил Иньяки Урдангарина к пяти годам и десяти месяцам заключения, смягчив приговор, вынесенный ранее судом Пальмы, на пять месяцев. Урдангарин должен явиться в тюрьму для отбытия наказания до понедельника.

Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, обвинение в фальсификации государственных документов было снято.