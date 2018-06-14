В Сеуле изучат вопрос о прекращении учений с США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин изучит возможность прекращения совместных военных учений с США при условии продолжении диалога Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом, предает агентство Рёнхап.

"Если продолжится искренний межкорейский диалог, диалог между США и Северной Кореей для улучшения ныне враждебных отношений и Северная Корея предпримет реальные шаги к денуклеаризации, в соответствии с согласованным в Пханмунджомской декларации стремлением к построению взаимного доверия и по возможности гибким изменениям в военном давлении на Северную Корею будет проведено глубокое изучение вопроса об американо-южнокорейских совместных учениях", — заявил президент.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в правильном направлении. По словам хозяина Белого дома, это "позволит сэкономить огромные деньги".