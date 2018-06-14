ЛАГ проведет экстренное заседание в связи с наступлением на Ходейду

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) созывает экстренное заседание Совета организации на уровне постоянных представителей для обсуждения ситуации в Йемене после объявления о начале операции по штурму портового города Ходейда, заявил официальный представитель межарабской организации.

Заседание, которое должно пройти в четверг днем, созывается по просьбе международно признанного йеменского правительства, руководимого президентом Абд Раббу Мансуром Хади.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" для изгнания хуситов (шиитское движение "Ансар Алла") из Ходейды, стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.