В Греции лидер оппозиции поставил вопрос о доверии правительству

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал в парламенте поставить на голосование вопрос о доверии правительству Алексиса Ципраса.
Мицотакис предложил обсудить вопрос о недоверии правительству сразу после окончания парламентских дебатов по пакету законопроектов, предусматривающих новые реформы.
"Мой долг не допустить, чтобы будущее нашей страны было связано соглашением, которое наносит ущерб национальным интересам. Я призываю Ципраса, если он осмелится, превратить вопрос о недоверии в вопрос о доверии правительству", — сказал Миоцтакис.
"Они на долгие годы связывают страну тяжелым обязательствами с залогом национального богатства страны. Они снижают заработную плату, пенсии и уровень необлагаемых налогом доходов", — сказал он.