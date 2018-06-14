В Греции лидер оппозиции поставил вопрос о доверии правительству

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал в парламенте поставить на голосование вопрос о доверии правительству Алексиса Ципраса.

Поводом стал законопроект о новых реформах и разногласия в правящей коалиции СИРИЗА-АНЭЛ по соглашению о конституционном наименовании Республики Македония – председатель АНЭЛ, министр обороны Панос Камменос отказался поддержать соглашение, если название соседней республики будет содержать слово "Македония".

Мицотакис предложил обсудить вопрос о недоверии правительству сразу после окончания парламентских дебатов по пакету законопроектов, предусматривающих новые реформы.

"Мой долг не допустить, чтобы будущее нашей страны было связано соглашением, которое наносит ущерб национальным интересам. Я призываю Ципраса, если он осмелится, превратить вопрос о недоверии в вопрос о доверии правительству", — сказал Миоцтакис.

Он раскритиковал правительственный законопроект, заявив, что правительство завершает свое пребывание у власти с тем же, с чем начинало – ложью.

"Они на долгие годы связывают страну тяжелым обязательствами с залогом национального богатства страны. Они снижают заработную плату, пенсии и уровень необлагаемых налогом доходов", — сказал он.