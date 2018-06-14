Ереван продолжит усилия по урегулированию в Карабахе

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Армянская сторона продолжит усилия, направленные на мирное урегулирование

карабахского конфликта, заявил в четверг президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Встреча с посредниками Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком состоялась в Ереване.

"Президент заявил, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве Минской группы ОБСЕ, который ведут премьер-министр (Никол Пашинян) и глава МИД (Зограб Мнацаканян), и Ереван продолжит усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта", — говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.