Герцогиня Сассекская впервые сопровождает Елизавету II

Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018

Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Герцогиня Сассекская, в прошлом актриса Меган Маркл, в четверг впервые сопровождает королеву Великобритании Елизавету Вторую на официальном мероприятии.

С момента свадьбы, прошедшей в Виндзоре чуть больше трех недель назад, супруга принца Гарри появлялась на публике дважды, оба раза в компании мужа: на приеме в честь 70-летия своего свекра принца Чарльза в саду Букингемского дворца, и на параде "выноса знамени" минувшую субботу. На этот раз принц Гарри супругу не сопровождает, что свидетельствует о том, что Меган Маркл постепенно приступает к полноценной самостоятельной работе высокопоставленного члена королевской семьи.

Королева и герцогиня прибыли в графство Чешир на поезде, с вокзала их на машине доставили к новому мосту через реку Мерси, который они сегодня официально открывают. Затем им предстоит открыть театр в Честере, посмотреть выступление школьников и пообедать в городской ратуше в компании местных официальных лиц и приглашенных гостей.

В полдень королева и Меган почтят минутой молчания память погибших во время произошедшего ровно год назад страшного пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower. Королева сегодня одета в зеленое – цвет, символизирующий память о жертвах трагедии.

Меган Маркл для ответственного визита выбрала кремовое платье, черные туфли на шпильках и черный клатч.