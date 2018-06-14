При сходе оползня на юге Индии погибли не менее четырех человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн — РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, восемь пропали без вести в результате схода оползня в штате Керала на юге Индии, сообщает в четверг газета Hindustan Times.
Как отмечает издание, сход оползня стал следствием обильных дождей, который обрушились на округ Кожикод накануне. По данным газеты, из-за удара стихии пять жилых домов были полностью разрушены, и власти опасаются, что под их обломками по-прежнему могут находиться живые люди.
К настоящему моменту полиция располагает данными о четверых погибших, операция по поиску и спасению пропавших без вести продолжается. Между тем, стало известно, что в двух других округах штата Керала — Ваянаде и Каннуре — сошли не менее 12 оползней. Информация о возможных пострадавших из этих районов пока не поступала.