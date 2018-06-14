Президент Египта сменил ключевых силовиков и министров экономического блока

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сменил силовиков и ключевых министров экономического блока в новом правительстве премьер-министра Мустафы Мадбули.
В четверг министры принесли присягу перед президентом. Церемонию транслировало государственное телевидение.
В частности, президент назначил Мухаммеда Заки Мухаммеда новым главой министерства обороны, Мухаммед Тауфик стал новым министром внутренних дел.
Также Амру Нассар пришел на смену министру торговли и промышленности Тареку Кабилю, который по совместительству являлся сопредседателем Межправкомиссии по сотрудничеству с Россией.
Мухаммед Муайят назначен новым министром финансов.
Также со своего поста уходит министр гражданской авиации Шериф Фатхи. Его сменит Юнис аль-Масри.
Сохранили свои посты главы МИД Самех Шукри, туризма Рания аль-Машат, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммед Шакер, министр по делам древностей Халед аль-Аннани, министр нефти Тарек аль-Мулла.