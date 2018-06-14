Евросоюз вводит обязательный сертификат безопасности для самолетов

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Власти ЕС ввели в действие новую систему для предотвращения проникновения в европейское воздушное пространство самолетов, не отвечающих нормам безопасности, сообщила в четверг Еврокомиссия.

Согласно установленным правилам, любое воздушное судно из стран вне ЕС, которое входит в воздушное пространство союза, должно иметь единый сертификат безопасности полетов, действующий на всей территории Европы, который называется "разрешением эксплуатанта из третьих стран" (TCO).

"В соответствии с усилиями Европейского союза, направленными на то, чтобы сделать европейское воздушное пространство как можно более безопасным, "Евроконтроль" сегодня развертывает новую систему предотвращения проникновения небезопасных воздушных судов в европейское воздушное пространство", — сообщила ЕК.

Новая система призвана предупреждать авиадиспетчеров всех государств-членов о том, что воздушное судно, не имеющее такого разрешения, пытается войти в воздушное пространство. Самолету, таким образом, будет отказано в пролете.

"Новая система является результатом тесного сотрудничества между комиссией, "Евроконтролем" и Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) в рамках совместных усилий по созданию наилучших инструментов обеспечения безопасности полетов", — отмечается в сообщении.