Литва потратила 455 тысяч евро на неисправное навигационное оборудование

ВИЛЬНЮС, 14 июн — РИА Новости. Министерство транспорта и связи Литвы обратилось в Генеральную прокуратуру по поводу того, что государственная компания Oro navigacija приобрела неисправное навигационное оборудование на 455 тысяч евро. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство просит Генпрокуратуру выяснить, не было ли преступного замысла у менеджеров и сотрудников компании, поскольку закупленное оборудование не просто вышло из строя, а никогда не работало.

Министр транспорта Рокас Масюлис считает это преступлением по отношению к государственному бюджету.

"Компания потратила почти полмиллиона евро на оборудование, которое уже несколько лет пылится на складе. Это преступный взгляд на государственные деньги на стратегическом предприятии. Нужна очень категоричная оценка деятельности ответственных лиц и их связей с конкретными поставщиками", — сказал министр.

Поскольку оборудование, приобретенное Oro navigacija, не соответствует требованиям, покупку придется возобновить.

Речь идет о системе обмена информацией между диспетчером и пилотом, которую Oro navigacija в 2014 году купила у финского предприятия NRPL AERO OY. Позже выяснилось, что система не работает ни в одной реальной среде, кроме того, ее перестали использовать для воздушной навигации.

Министерство транспорта и связи провело расследование и выяснило, что бывшие ответственные работники Oro navigacija, возможно, поддерживали близкие связи с поставщиками.

В то время предприятием Oro navigacija руководил Альгимантас Ращюс, но в начале 2017 года его уволили с должности гендиректора за грубые нарушения.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>