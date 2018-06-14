Замглавы МИД и посол Катара обсудили развитие отношений стран

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя обсудили в четверг развитие отношений двух стран, а также ситуацию в Йемене, сообщили в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-катарского сотрудничества, включая поддержание регулярного политического диалога", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи также затрагивалась проблематика урегулирования ситуации в Йемене и зоне Персидского залива.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из стратегически важного порта Ходейда на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.