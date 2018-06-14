Защита обжалует приговор Верховного суда Белоруссии по делу авторов Regnum

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Защита намерена обжаловать дело белорусских авторов российского агентства Regnum в Верховном суде Белоруссии в порядке надзора, заявила в четверг Мария Игнатенко — адвокат одного из авторов Regnum Сергея Шиптенко.

В четверг Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор белорусским авторам российского агентства Regnum Сергею Шиптенко, Дмитрию Алимкина и Юрию Павловца, осужденным на пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года.

"В порядке надзора, безусловно, мы будем обжаловать… В любом случае, мы не будем затягивать здесь со сроками, я думаю, что в ближайшее время мы подадим жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда", — заявила Игнатенко журналистам.

Адвокат также пояснила, что в условиях отсрочки приговора ее подзащитный будет находиться "под профилактическим наблюдением". "То есть, безусловно, без согласования с соответствующими структурами покидать населенный пункт человек не вправе", — рассказала Игнатенко.

Верховный суд Белоруссии с января 1997 года возглавляет Валентин Сукало.

Скандал вокруг агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии белорусские правоохранители задержали трех авторов Regnum. Минский городской суд 2 февраля этого года признал Алимкина, Павловца и Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum назвали обвиненных в Белоруссии журналистов "политическими заключенными".

МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.