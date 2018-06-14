Защита обжалует приговор Верховного суда Белоруссии по делу авторов Regnum

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Защита намерена обжаловать дело белорусских авторов российского агентства Regnum в Верховном суде Белоруссии в порядке надзора, заявила в четверг Мария Игнатенко — адвокат одного из авторов Regnum Сергея Шиптенко.
"В порядке надзора, безусловно, мы будем обжаловать… В любом случае, мы не будем затягивать здесь со сроками, я думаю, что в ближайшее время мы подадим жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда", — заявила Игнатенко журналистам.
Адвокат также пояснила, что в условиях отсрочки приговора ее подзащитный будет находиться "под профилактическим наблюдением". "То есть, безусловно, без согласования с соответствующими структурами покидать населенный пункт человек не вправе", — рассказала Игнатенко.
Верховный суд Белоруссии с января 1997 года возглавляет Валентин Сукало.
Скандал вокруг агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии белорусские правоохранители задержали трех авторов Regnum. Минский городской суд 2 февраля этого года признал Алимкина, Павловца и Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.
МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.