МИД окажет поддержку компании "Совфрахт", заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Компания "Совфрахт" собирается обратиться в американский суд из-за обвинений в попытке поставок топлива в Сирию в нарушение санкции США, российский МИД окажет компании максимальную поддержку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что пятеро граждан России, являющихся сотрудниками российской компании "Совфрахт", и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США. МИД РФ отметил, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками в Сирии.

"Совфрахт" является публичным акционерным обществом, мы видели сообщения руководства компании, что они собираются идти в американский суд. Мы как ведомство окажем им максимальную поддержку, в том числе поделимся своими наблюдениями и оценками того, что реально происходит на этом направлении в американском государственном аппарате", — сказал Рябков журналистам.