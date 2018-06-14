МИД окажет поддержку компании "Совфрахт", заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Компания "Совфрахт" собирается обратиться в американский суд из-за обвинений в попытке поставок топлива в Сирию в нарушение санкции США, российский МИД окажет компании максимальную поддержку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Совфрахт" является публичным акционерным обществом, мы видели сообщения руководства компании, что они собираются идти в американский суд. Мы как ведомство окажем им максимальную поддержку, в том числе поделимся своими наблюдениями и оценками того, что реально происходит на этом направлении в американском государственном аппарате", — сказал Рябков журналистам.