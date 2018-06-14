В Шанхае вооруженный ножом мужчина убил двух человек

ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина убил троих и ранил пять человек на одной из улиц Шанхая, говорится сообщении местной полиции.
Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 60-летней женщины, которая скончалась от полученных ранений. Остальные шесть пострадавших были госпитализированы.
В результате один полицейский получил ранения, сам нападавший также был ранен и госпитализирован.
Однако, несмотря на усилия врачей, нападавший и ещё один 64-летний мужчина от полученных ранений скончались. Жизни остальных пяти постиравших ничего не угрожает.
Как говорится в сообщении полиции, нападавший был безработным и часто ссорился с соседями.