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Индия отвергла доклад ООН по ситуации с правами человека в Кашмире

12:2814.06.2018
(обновлено: 12:46 14.06.2018)
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© AFP 2018 / Mustafa Tauseef Жители Кашмира и солдат индийской армии. Архивное фотоЖители Кашмира и солдат индийской армии. Архивное фото
© AFP 2018 / Mustafa Tauseef

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн — РИА Новости. Нью-Дели отвергает доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по ситуации в Кашмире, который "нарушает суверенитет и территориальную целостность Индии”, заявил журналистам официальный представитель МИД страны Равиш Кумар.

Военнослужащие Вооруженных Сил Индии. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Кашмире четверо индийских военных погибли при обстреле
В четверг УВКПЧ ООН опубликовало 49-страничный доклад о ситуации с нарушениями прав человека в Кашмире. Это первый в истории документ Управления по данной теме.

"Индия отвергает этот доклад. Он является ошибочным, тенденциозным и предвзятым. У нас есть свои соображения по поводу причин, по которым был обнародован данный документ”, — сказал Кумар, комментируя публикацию документа УВКПЧ ООН.

По словам высокопоставленного дипломата, доклад "представляет собой, главным образом, выборочную подборку непроверенной информации”. "Эти данные носят откровенно предвзятый характер, они использованы для построения ложного изложения”, — указал Кумар.

Представитель индийского МИД выразил уверенность, что доклад Управления нарушает суверенитет и территориальную целостность Индии. "Вся территория штата Джамму и Кашмир является неотъемлемой частью Индии. Пакистан посредством агрессии незаконно и насильственно оккупировал часть индийского государства. Мы неоднократно призывали Пакистана освободить оккупированные территории”, — указал Кумар.

Военные в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото
© AP Photo / Mukhtar Khan
Пакистан обеспокоен эскалацией насилия в Кашмире
В этой связи, подчеркнул дипломат, использование в докладе неверных наименований отдельных районов Кашмира является "неприемлемым и вводящим в заблуждение”. "Не существует таких образований, как "Азад Джамму и Кашмир” и "Гилгит-Балтистан” (подконтрольные Пакистану территории Кашмира, которые не признает Индия — ред.)”, — заявил Кумар.

По его словам, в Нью-Дели обеспокоены тем, что авторы подготовленного УВКПЧ ООН доклада "предпочли именовать запрещенные ООН террористические формирования "вооруженными группировками”, а самих террористов — их "лидерами”. Такие действия подрывают консенсус ООН по вопросу терпимости в отношении террористов, отметил дипломат.

"В тенденциозном докладе сознательно проигнорирован тот факт, что фундаментальные права и свободы человека, гарантированные Конституцией Индии каждому гражданину страны, включая жителей штата Джамму и Кашмир, также защищены независимой судебной системой, комиссиями по правам человека, свободными СМИ и активным гражданским обществом", — добавил в заключение Кумар.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

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