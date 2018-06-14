МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владелец арестованного в Таллине российского парома Petersburg — Black Sea Ferry & Investments — перечислил денежные средства для полного погашения задолженности по заработной плате и перед кредиторами, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее капитан арестованного в Таллине российского парома Petersburg Николай Шашков сообщил РИА Новости, что судно арестовано как за долги агентам по снабжению, так и долги по зарплате экипажу. Паром находится в таллинском порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие-собственник собиралось поставить его на ремонт, но работы так и не начались. Сумма долга, который возник в 2017 году во время стоянки в Риге, составила 350 тысяч евро, к ним добавился долг по зарплате в размере 30 тысяч евро.

"В настоящее время перечислены денежные средства для полного погашения задолженности по заработной плате и задолженности перед кредиторами. В том числе средства будут направлены на снятие запрета на выход парома Petersburg из порта Таллина, а также обеспечение бункеровки парома Балтийск. Все финансовые вопросы должны быть урегулированы в срок до 15 июня", — сообщили в компании в четверг.

Владельцем парома Petersburg является российское предприятие OOO Black Sea Ferry & Investments — судоходная компания холдинга РЖД, которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях. Паром Petersburg был построен в Германии в 1986 году. В 2010 году он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга. Он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, может перевозить до 150 пассажиров.