Украина откроет восемь визовых центров в России

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в период с 15 июня по 1 августа планирует открыть 56 новых визовых центров за рубежом, 8 из них — в Российской Федерации, сообщил в четверг департамент консульской службы МИД Украины.

"Министерством иностранных дел реализован комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну. В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", — говорится в сообщении департамента на странице в Facebook

В России новые визовые центры откроются в городах Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург, отмечается в материале.