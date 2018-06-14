Генпрокуратура ДНР завела дело на двух украинских силовиков

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении двух украинских силовиков, задержанных на территории ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе МВД ДНР сообщали, что задержали в подконтрольном республике Докучаевске украинского военнослужащего.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуются уголовные дела в отношении военнослужащего 30 отдельной механизированной бригады ВСУ и военнослужащего 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 230 уголовного кодекса ДНР "Содействие террористической деятельности", — говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

По данным ведомства, один украинский силовик был задержан на территории республики в Докучаевске, второй — в районе поселка Пески. В генпрокуратуре утверждают, что задержанные должны были собрать разведданные и передать их украинскому командованию "для совершения террористических актов на территории республики".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.