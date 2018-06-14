"Или пан, или жить как раб": Москаль не видит альтернативы войне в Донбассе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль считает, что Киев должен вернуть контроль над Донбассом военным путем.
По словам губернатора, он не верит в урегулирование конфликта путем переговоров. Москаль полагает, что и Минские соглашения, и "нормандский формат" неэффективны.
"Меня спрашивают: как вам ОБСЕ? А я говорю: как минеральная вода — ни пользы, ни вреда от них нет", — добавил он.
Москаль с 5 марта по 15 июля 2015 года был губернатором Луганской области.
В последнее время некоторые украинские политики не раз говорили о военном сценарии возвращения Донбасса под контроль Киева. При этом президент Украины Петр Порошенко назвал такой вариант неприемлемым.
В Москве неоднократно подчеркивали, что для урегулирования внутриукраинского конфликта прежде всего необходимо полностью выполнить Минские соглашения.
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