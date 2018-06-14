"Или пан, или жить как раб": Москаль не видит альтернативы войне в Донбассе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль считает, что Киев должен вернуть контроль над Донбассом военным путем.

"Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением. Объявляйте военное положение, мобилизацию… Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня", — сказал он в интервью интернет-изданию " Обозреватель ".

По словам губернатора, он не верит в урегулирование конфликта путем переговоров. Москаль полагает, что и Минские соглашения, и "нормандский формат" неэффективны.

"Меня спрашивают: как вам ОБСЕ? А я говорю: как минеральная вода — ни пользы, ни вреда от них нет", — добавил он.

Москаль с 5 марта по 15 июля 2015 года был губернатором Луганской области.

В последнее время некоторые украинские политики не раз говорили о военном сценарии возвращения Донбасса под контроль Киева. При этом президент Украины Петр Порошенко назвал такой вариант неприемлемым.

В Москве неоднократно подчеркивали, что для урегулирования внутриукраинского конфликта прежде всего необходимо полностью выполнить Минские соглашения.

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