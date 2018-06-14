СВПД гарантирует мирную ядерную программу Ирана, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) создает надежнейшую гарантию исключительно мирной ядерной программы Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Предусмотренные СВПД меры, включая верификацию и контроль, а также механизмы обмена информацией носят беспрецедентный характер. Они создают надежнейшую гарантию исключительно мирного характера ядерной программы Тегерана", — добавил замглавы МИД РФ, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".
При этом Рябков подчеркнул, что сейчас речь идет о сохранении СВПД в усеченном формате, в составе Китая, евротройки, России и Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.