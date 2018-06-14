СВПД гарантирует мирную ядерную программу Ирана, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) создает надежнейшую гарантию исключительно мирной ядерной программы Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Серьезным вызовом для режима договора (ДНЯО) можно считать действия США по выходу из СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, который был единодушно признан всеми участниками договора ключевым достижением в области ядерного нераспространения, стал примером решения сложных нераспространенческих проблем с опорой именно на ДНЯО", — сказал он.

"Предусмотренные СВПД меры, включая верификацию и контроль, а также механизмы обмена информацией носят беспрецедентный характер. Они создают надежнейшую гарантию исключительно мирного характера ядерной программы Тегерана", — добавил замглавы МИД РФ, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

При этом Рябков подчеркнул, что сейчас речь идет о сохранении СВПД в усеченном формате, в составе Китая, евротройки, России и Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.