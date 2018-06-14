Премьер Италии не отменит визит во Францию

РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу посетит Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает правительственный дворец Киджи.

В среду вечером итальянские СМИ сообщили, что Конте рассматривает возможность отмены визита из-за ситуации с судном Aquarius, так как для этого сейчас не появились "условия".

В свою очередь министр по европейским делам Франции при МИД Натали Луазо сообщила, что Макрон и Конте минувшей ночью после разгоревшегося дипломатического скандала провели "душевный разговор", отметив, что Париж хотел бы, чтобы визит главы итальянского кабинета состоялся.

Лидеры двух государств, отмечает канцелярия итальянского премьера, в телефонном разговоре "подтвердили обязательства по оказанию помощи (мигрантам) в рамках правил гуманитарной защиты находящихся в опасности людей". Кроме того, Макрон подчеркнул, что в связи с ситуацией с судном с мигрантами не использовал выражений, направленных на то, что "обидеть Италию и итальянский народ".

"Макрон и Конте согласились с необходимостью обсудить новые инициативы в свете заседания Совета Европы в конце июня. Чтобы поднять эти темы и обсудить многочисленные вопросы взаимного интереса президент республики и премьер-министр Конте встретятся в Париже в пятницу за рабочим обедом, за которым последует пресс-конференция", — говорится в сообщении.

В настоящее время судно Aquarius находится на пути в Валенсию после того, как его отказались принять и итальянские, и мальтийские власти. На его борту 106 мигрантов — больные, а также женщины с детьми, более 500 мигрантов размещены на кораблях Orione итальянского ВМФ и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo, которые также направляются к испанским берегам. Предположительно, мигранты доберутся до Валенсии в субботу вечером, сообщили РИА Новости в порту.

В среду вокруг ситуации с судном Aquarius вспыхнул дипломатический скандал. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон через официального представителя обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал посла Франции, в отсутствие которого в ведомство прибыла поверенная в делах Франции Клэр-Анн Ролен. Он заявил, что Рим считает заявления французской стороны относительно ситуации с судном Aquarius неприемлемыми и неоправданными. По словам Моаверо, подобные заявления ставят под угрозу отношения между Италией и Францией.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за заявлений французской стороны. По словам Сальвини, Париж должен "как можно скорее принести официальные извинения".

Кроме того, была перенесена встреча главы министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа с французским коллегой Брюно Ле Мэром.