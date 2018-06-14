Россия готова выполнять СВПД и работать с Ираном по Фордо, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия готова оставаться и выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по совместной с Ираном работе по объекту в Фордо, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном.

"Мы намерены продолжить выполнение своих обязательств по СВПД, включая дальнейшую реализацию проекта по налаживанию производства стабильных изотопов на иранском объекте в Фордо", — заявил Рябков.

В апреле сообщалось, что Россия и Иран начали практические работы по реализации проекта по стабильным изотопам на объекте в Фордо.