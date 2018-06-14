Индия разочарована обвинительным приговором бывшему президенту Мальдив

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн — РИА Новости. Индия разочарована обвинительным приговором суда Мальдив в отношении бывшего президента республики Момуна Абдула Гаюма, приговоренного в среду к 19 месяцам тюрьмы за препятствие правосудию, заявил в четверг индийский МИД.

"Мы с глубоким разочарованием узнали, что бывший президент Мальдив, а также председатель Верховного суда приговорены к длительному тюремному заключению без справедливого разбирательства. Это вызывает сомнения относительно приверженности правительства республики принципу верховенства закона, а также подрывает доверие к президентским выборам, намеченным в стране на сентябрь текущего года", — говорится в распространенном заявлении индийского дипведомства.

В Нью-Дели отметили, что демократия, стабильность и процветание в Мальдивской республике "отвечают интересам всех соседей и друзей" этого островного государства в регионе.

"Индия вновь обращается к правительству Мальдив с просьбой восстановить доверие к политическому процессу и выборам, немедленно освободив политических заключенных, включая бывшего президента страны Гаюма и председателя Верховного суда Али Хамида, а также создав условия для участия всех политических сил в предстоящих выборах главы государства", — подчеркивается в заявлении индийского МИД.

Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась в начале февраля, когда Верховный суд страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.

СМИ сообщили о возможном импичменте президенту республики, после чего действующий глава государства Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения. Двадцать второго марта президент объявил о прекращении режима ЧП в стране.