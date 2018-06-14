МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва настаивает, что двигаться к денуклеаризации Корейского полуострова нужно пошагово, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что двигаться к задаче денуклеаризации Корейского полуострова нужно пошагово. Соответствующие предложения нами делались в двустороннем формате с китайскими коллегами и в других форматах, они остаются в силе", — сказал Рябков, выступая на Конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".