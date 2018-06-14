В российском МИД прокомментировали ситуацию в порте Ходейда в Йемене

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Штурм лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена и нанесет удар по урегулированию ситуации в этой стране, заявило министерство иностранных дел РФ.

В комментарии МИД РФ отмечается, что если бои в Йемене приведут к перекрытию канала снабжения медикаментами и другими предметами первой необходимости, которым является порты Ходейды, то мирные жители страны окажутся на грани жизни и смерти.

"Все это подтверждает изначально высказывавшиеся нами опасения, что штурм Ходейды грозит обернуться катастрофическими последствиями для всего Йемена. Глубоко сожалеем в связи с тем, что спецпосланнику генсекретаря ООН по Йемену Мартину Гриффитсу не было предоставлено запрошенное им дополнительное время для недопущения реализации такого сценария", — заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что, по имеющимся прогнозам, "тяжелейший удар" будет нанесен и по перспективам политического урегулирования йеменского кризиса, альтернативы которому по-прежнему не видят в МИД РФ.

"Со своей стороны призываем к скорейшей приостановке боевых действий в Йемене, чтобы дать шанс на реализацию там мирных инициатив международного сообщества", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.