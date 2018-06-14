Макрон и Конте провели "душевный разговор", заявили в МИД Франции

ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте после разгоревшегося дипломатического скандала в связи с судном Aquarius провели в среду вечером "душевный разговор", в Париже хотят, чтобы визит главы итальянского кабинета состоялся, сообщила министр по европейским делам Франции при МИД Натали Луазо.

Вместе с тем она отметила, что на данный момент визит Конте во Францию, намеченный на 15 июня, не подтверждён.

"Эммануэль Макрон и Джузеппе Конте вчера вечером говорили по телефону. Был душевный разговор", — сказала Луазо в эфире радиостанции Europe 1. Она отметила, что лидеры Франции и Италии обсудили разные вопросы. "Нам нужно говорить с Италией, это большой партнёр, большой сосед", — добавила Луазо.

"Визит (Конте — ред.) на данный момент не подтверждён, не отменен, но мы хотели, чтобы он приехал", — сказала министр.

В настоящее время судно Aquarius находится на пути в Валенсию после того, как его отказались принять и итальянские, и мальтийские власти. На его борту 106 мигрантов — больные, а также женщины с детьми, более 500 мигрантов размещены на кораблях Orione итальянского ВМФ и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo, которые также направляются к испанским берегам. Предположительно, мигранты доберутся до Валенсии в субботу вечером, сообщили РИА Новости в порту.

В среду вокруг ситуации с судном Aquarius вспыхнул дипломатический скандал. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал посла Франции, в отсутствие которого в ведомство прибыла поверенная в делах Франции Клэр-Анн Ролен. Он заявил, что Рим считает заявления французской стороны относительно ситуации с судном Aquarius неприемлемыми и неоправданными. По словам Моаверо, подобные заявления ставят под угрозу отношения между Италией и Францией.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за заявлений французской стороны. По словам Сальвини, Париж должен "как можно скорее принести официальные извинения". Кроме того, была перенесена встреча главы министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа с французским коллегой Брюно Ле Мэром.