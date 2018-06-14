На Аляске при столкновении самолетов погиб человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Один человек стал жертвой столкновения двух небольших самолетов в небе над американским штатом Аляска, сообщает местная газета Anchorage Daily News со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте (National transportation safety board).
По данным NTSB, второй самолет, предположительно Cessna 206 или 207, упал в реку, его обломки были найдены. "Мы практически уверены, что в (этом) воздушном судне находился один человек", — заявил представитель ведомства на Аляске Клинтон Джонсон.