На Аляске при столкновении самолетов погиб человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Один человек стал жертвой столкновения двух небольших самолетов в небе над американским штатом Аляска, сообщает местная газета Anchorage Daily News со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте (National transportation safety board).

Два небольших самолета столкнулись в небе над Аляской, один из них совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. По словам представителя противопожарной службы штата Эрика Шунеманна, у воздушного судна в результате столкновения были замечены повреждения шасси, никто не пострадал.

По данным NTSB, второй самолет, предположительно Cessna 206 или 207, упал в реку, его обломки были найдены. "Мы практически уверены, что в (этом) воздушном судне находился один человек", — заявил представитель ведомства на Аляске Клинтон Джонсон.