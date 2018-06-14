ФБР задержало жительницу США за вербовку в ИГ* в соцсетях

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США задержало жительницу штата Висконсин родом из Израиля за то, что она проводила вербовку в террористическую группировку "Исламское государство"* в социальных сетях, сообщает телеканал Fox 6 Now.

По данным телеканала, 45-летняя Вахиба Исса Даис (Waheba Issa Dais) взламывала аккаунты в социальных сетях и использовала их для пропаганды ИГ и вербовки, также она публиковала инструкции по изготовлению бомб, биологического оружия, поясов смертников.

Как сообщает телеканал со ссылкой на министерство юстиции США, ей предъявлены обвинения в попытке оказания поддержки ИГ. Женщине грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

По словам соседей, женщина была тихой и нечасто выходила из дома, никто не предполагал, что происходит за закрытыми дверями.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.