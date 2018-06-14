В Афинах пройдет забастовка работников общественного транспорта

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Забастовка работников общественного транспорта пройдет в Афинах в четверг – в течение дня на несколько часов остановят работу водители автобусов и троллейбусов, сотрудники метро. Вторые сутки бастуют таксисты.

Забастовка объявлена в знак протеста против правительственного законопроекта с новыми мерами экономии, принятие которого необходимо для завершения третьей программы финансовой помощи Греции.

Метро будет работать с 9 утра до 9 вечера. С 12 до 17 часов намерены бастовать водители автобусов, с 12 до 16 часов прекратят работу водители троллейбусов.

Таксисты решили продлить на сутки забастовку против возвращения в Грецию службы Uber. Таксисты заявили, что служба Uber подорвет их работу, и напомнили о забастовках лета 2011 года. Тогда греческие таксисты бастовали почти три недели и блокировали аэропорты и порты, перекрывали дороги и мосты.

Из-за забастовки пассажирам будет сложно добраться в аэропорт, ожидаются пробки на дорогах, поскольку многие греки вынуждены будут пересесть на личные автомобили.

Парламент Греции в четверг будет голосовать за новый пакет реформ, проведения которых требуют международные кредиторы. Несколько десятков "предварительных условий" согласованы с кредиторами из ЕС и МВФ и их принятие необходимо для выделения последнего транша кредита и выхода Греции в августе этого года из третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро. Законопроект рассматривается как срочный. 21 июня "греческий вопрос" будет рассматриваться на заседании Еврогруппы.

Законопроект предусматривает сокращение пенсий новых пенсионеров, снижение необлагаемого налогом уровня доходов, повышение налогов, приватизацию госпредприятий, сокращение расходов на общественные и социальные нужды.

Днем в Афинах пройдут митинги против новых мер экономии.