МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" приведет к "необратимым" последствиям на газовом рынке Европы, заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Реализация проекта "Северный поток — 2" нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям, и постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа Газпрома", — приводятся слова Витренко на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Кроме того, в компании раскритиковали Германию за позицию в газовом конфликте России и Украины в 2009 году.

"Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. <…> А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало", — заявил Витренко.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.