США не собираются снимать санкции с КНДР до полной денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен снимать санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения северокорейской стороны.

"Мы намерены добиться полной денуклеаризации. Только тогда будет снятие санкций", — заявил он после встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи в Сеуле.

По словам Помпео, Вашингтон "полагает, что Ким Чен Ын понимает срочность" завершения денуклеаризации, "понимает, что он должен сделать это быстро".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит. Основная критика в американских СМИ связана как раз с "неконкретным" характером документа, а также с обещанием Трампа приостановить военные учения в регионе на время переговоров с КНДР, что расценивают как неоправданную уступку Ким Чен Ыну.