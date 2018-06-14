Пекин и Триполи обсудили возвращение китайских компаний в Ливию

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла и поверенный в делах Китая в Ливии Ван Циминь обсудили возвращение китайских компаний в страну для возобновления замороженных проектов, сообщает агентство Синьхуа.

Во время правления Муамара Каддафи Ливия подписала многомиллиардные контракты с иностранными компаниями, в том числе и с китайскими, на строительство инфраструктуры, зданий и железных дорог. Эти проекты были заморожены, и большинство иностранных компаний покинули страну в 2011 году из соображений безопасности.

"Ливийские власти учредили комитет для того, чтобы продолжить приостановленные китайские проекты", — заявил Ван Циминь, ответив, что в ближайшее время будут предприняты шаги для того, чтобы найти механизм возобновления реализации проектов.

Как сообщает Синьхуа, ранее с китайским дипломатом встретился и премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж и обсудил двустороннее сотрудничество.

Кроме того, в понедельник Китай и Ливия подписали документ о предоставлении Китаем медицинской помощи на шесть миллионов долларов.