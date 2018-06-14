В пункте Пханмунджом началась встреча военных из КНДР и Южной Кореи

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Переговоры между делегациями Северной и Южной Корей начались в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на стороне КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Переговоры проходят впервые с 2007 года. Делегацию КНДР, которая состоит из пяти человек, возглавляет генерал-лейтенант Ан Ик Сан. Со стороны Южной Кореи в переговорах участвуют пять человек во главе с генерал-майором Ким До Гюном.

Как ожидается, стороны обсудят пути дальнейшего ослабления напряженности на Корейском полуострове. Как сообщил журналистам перед встречей глава южнокорейской делегации, основной круг вопросов повестки дня будет посвящен реализации договоренностей Пханмунджомской декларации, которую лидеры двух стран подписали 27 апреля. В частности, это может быть вопрос о восстановлении линии военной связи между двумя странами через границу, проведение регулярных переговоров на министерском уровне и установление горячей линии между главами оборонных ведомств двух стран.

Телекомпания NHK сообщила о том, что стороны могут обсудить вопрос прекращения военных учений Южной Кореи и США. О возможности прекращения учений дал понять президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Кроме того, стороны могут обсудить вопрос захоронения останков солдат времен Корейской войны в демилитаризованной зоне.