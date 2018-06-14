Генконсульство РФ в Японии прокомментировало ситуацию с застрявшим судном

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Ситуация с застрявшим в Японии судном Tredecim, на борту которого находятся российские моряки, является типичной для кораблей, занимающихся не всегда легальным промыслом под флагами третьих стран, сообщил РИА Новости третий секретарь Генерального консульства России в Саппоро Сергей Коняев.

"Судно Tredecim под флагом Танзании, на борту которого сейчас находятся трое российских граждан и один гражданин Украины, оказалось в японском порту Вакканай в феврале этого года. Оно было заперто во льдах, в результате чего у судна был поврежден винт, и японская сторона отбуксировала его в порт Вакканай. За это время почти все члены экипажа уехали, остался необходимый минимум персонала для того, чтобы поддерживать его на плаву. Ситуация осложняется целым рядом факторов: отсутствует подтвержденная информация о владельце судна; у экипажа, насколько нам известно, нет трудовых договоров и документов о найме на судно", — сообщил Сергей Коняев.

Дипломат подчеркнул, что Генеральное консульство занимается судьбой троих россиян, завтра на место выедет консульский сотрудник, но "возвращение россиян на родину сопряжено с определенными сложностями". Сергей Коняев пояснил, что члены экипажа сейчас находятся в Японии без визы, у них есть лишь разрешение на сход на берег и нахождение в непосредственной близости к порту, которое не дает им права перемещаться по стране.

"Эта ситуация, к сожалению, далеко не единственный случай, когда на судно под флагом третьей страны нанимается экипаж без договоров, очень часто такие суда занимаются нелегальным промыслом морских биоресурсов. В любом случае, Генеральное консульство в рамках своей компетенции будет прилагать все усилия для оказания содействия гражданам России, оказавшимся в столь сложной ситуации", — подчеркнул Сергей Коняев.

В редакцию РИА Новости поступило письмо от членов экипажа судна Tredecim, в котором они сообщают о том, что полгода находятся в японском порту Вакканай без зарплаты и средств к существованию, так как судовладелец бросил их на произвол судьбы, и просят помочь им вернуться на родину.