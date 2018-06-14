Число уничтоженных в Колумбии повстанцев возросло до 16 человек

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Министерство обороны Колумбии сообщило в среду об уничтожении 16 повстанцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в результате операций в департаменте Араука.

Ранее сообщалось о гибели 10 повстанцев.

"Как было установлено, в результате действий вооруженных сил Колумбии в Арауке против организованной вооруженной группы число погибших в ходе развития военной операции увеличилось до 16", — говорится в сообщении ведомства.

Портал Heraldo ранее сообщал, что экс-бойцы РВСК пытались войти в контакт с другой повстанческой группировкой — Армией национального освобождения (АНО), чтобы участвовать в контроле над наркотрафиком в нескольких департаментах страны.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".