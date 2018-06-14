В небе над Аляской столкнулись два небольших самолета

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в небе над американским штатом Аляска, один из них совершил экстренную посадку в городе Анкоридж, данных о пострадавших нет, сообщает телеканал KTVA со ссылкой на местные власти.

"Один самолет действительно приземлился, раненых нет", — заявил представитель противопожарной службы штата Эрик Шунеманн. По его словам, у воздушного судна в результате столкновения были замечены повреждения шасси.

Как отмечает телеканал, сотрудники полиции штата также обнаружили обломки второго самолета, участвовавшего в столкновении, недалеко от реки Суситна. Сколько человек находилось на борту и первого и второго воздушного суда, пока неизвестно.