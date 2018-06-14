Главу Македонии обвинили в том, что тот не помогает вступлению в ЕС и НАТО

БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Правительство Македонии обвинило президента страны Георге Иванова в том, что отказавшись поддержать договор с Грецией о переименовании республики, он нанес вред гражданам, и не способствует вступлению в ЕС и НАТО.

Македонский премьер-министр Зоран Заев во вторник сообщил гражданам, что с греческим коллегой Алексисом Ципрасом они достигли по телефону решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того, как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

Президент Македонии Георге Иванов в среду в обращении к нации отказался подписать "наносящий вред" договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. Он также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями республики, такими как вступление в ЕС и НАТО.

"Президент Иванов не имеет чувства ответственности и предпринимает недопустимые манипуляции, которыми вредит государству и гражданам и прямо действует против укрепления македонской идентичности. Иванов не поддерживает решения и не работает над интеграцией Македонии в ЕС и НАТО, что является для граждан приоритетом и национальным интересом", — говорится в сообщении кабинета министров.

"Вместо того, чтобы задерживать македонское будущее и толкать нашу страну в изоляцию, лучше всего, чтобы Иванов сам себя изолировал от политической сцены", — заявило правительство Македонии.

Ранее высказалась близкая Иванову крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ. Оппозиционное движение назвало договор с Грецией капитуляцией и заявило, что на предстоящем референдуме проголосует "против" нового названия страны.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.