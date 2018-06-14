ЛАГ призвала финансово поддержать агентство ООН для помощи палестинцам

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал все арабские страны оказать финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как заявил в среду официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи, верховный комиссар БАПОР обратился с письмом к генсеку межарабской организации. В послании он рассказал о плачевном финансовом положении агентства после решения США сократить свой взнос в ее бюджет.

По словам верховного комиссара, дефицит агентства достиг беспрецедентного уровня в 446 миллионов долларов США. Под угрозой оказались образовательные программы для полумиллиона палестинских детей, проживающих в лагерях беженцев, а также оказание медицинских услуг для свыше трех миллионов детей

"Генсек ЛАГ считает необходимым скорейшим образом провести работу по покрытию дефицита бюджета БАПОР и призывает все арабские страны внести свой вклад в это важное дело, поддержав стабильность в регионе для того, чтобы избежать еще большего числа опасных гуманитарных кризисов, в особенности в секторе Газа", — сообщается в заявлении официального представителя ЛАГ.

По данным ЛАГ, ранее помощь БАПОР на сумму 150 миллионов долларов США, оказали Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет БАПОР и ограничивают его 60 миллионами — в ответ на инициированную Палестиной резолюцию Генеральной Ассамблеи, не признающую решения США о переносе посольства страны в Израиле в Иерусалим.