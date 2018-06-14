Социолог: демократы имеют преимущество на промежуточных выборах в США

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократическая партия имеет преимущество на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся этой осенью, но при этом захват контроля хотя бы в одной из двух палат конгресса им не гарантирован, считает Джон Зогби, известный американский социолог, основатель фирмы исследования общественного мнения Zogby International Poll.

В ходе промежуточных выборов будет переизбран весь состав палаты представителей (438 человек) и треть 100-местного сената. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.

"Еще рано доставать синий фломастер и раскрашивать карту", — сказал Зогби, выступая в Международном пресс-центре в Вашингтоне. Синий традиционно является цветом демократов, красный — республиканцев.

"Для демократов хорошая новость в том, что они лидируют. Не столь хорошая новость заключается в том, что этого пока что недостаточно для того, чтобы выиграть дополнительные 17 мест и получить палату представителей", — считает Зогби.

В сенате, по его словам, в большинстве случаев голосование будет идти в округах, которые и так удерживают демократы, а за республиканские округа идет упорная борьба с неясными перспективами для демократов.

По словам Зогби, у демократов есть целый ряд преимуществ. Исторический прецедент таков, что при вновь избранном президенте от одной партии палата представителей чаще всего переходит в руки оппозиции. Кроме того, в текущем году демократы в целом ведут в опросах и уже выиграли 7 из 8 довыборов в палату, проводившихся вне даты общего голосования. В Калифорнии, где праймериз включают представителей двух партий в одном бюллетене, демократы хорошо показали себя и попали на выборы во всех семи округах, которые считались стабильно республиканскими. Избиратели на общих выборах в Калифорнии, как правило, благоволят демократам. У демократов сейчас много кандидатов, которые апеллируют к центристам, умеренным и независимым кандидатам, не отвращая от себя традиционных избирателей, уточнил Зогби. Кроме того, состав избирателей, дважды избравший президентом Барака Обаму, остался прежним: демократов с большим отрывом поддерживают женщины, молодые избиратели, выходцы из стран Латинской Америки и афроамериканцы. Наконец, вопросом номер один для избирателей остается здравоохранение, и попытки отменить наиболее популярные в обществе положения реформы, проведенной при Обаме, мешают на выборах Республиканской партии, добавил он.

При этом, по его словам, у республиканцев есть немало собственных козырей. Безработица держится на очень низком показателе в 3,8%. И хотя многим приходится работать с частичной занятостью и за небольшие деньги, почти все экономически активное население имеет возможность работать. ВВП в то же время растет быстрыми темпами: в текущем году ожидается рост почти на 3%. В частности, легко найти работу молодежи. Около 38% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении — это низкий показатель, но он довольно быстро растет в последние месяцы. Рейтинг президента Дональда Трампа стабилизировался в исторически приемлемых границах, его деятельность одобряют около 45% американцев. Половина американцев одобряет экономическую политику Трампа, больше 40% — внешнюю политику.

Кроме того, по словам Зогби, американцы не доверяют ни одной партии, и это способствует сохранению статус-кво.

"Ни одна из партий не овладела умами и сердцами большинства избирателей на данный момент", — подытожил Зогби.