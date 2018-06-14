Посольство РФ перенесло в Иерусалим госприем по случаю Дня России

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Посольство РФ в Израиле впервые проведет в Иерусалиме традиционный государственный прием в честь Дня России с ожидаемым участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Российские дипломаты говорят, что перенос мероприятия из отелей Тель-Авива в историческое здание Сергиевского подворья не затрагивает чувствительной проблемы статуса города, который хотят видеть своей столицей и израильтяне, и палестинцы.

"Сергиевское подворье, возвращенное России в 2008 году, занимает уникальное место в истории российского присутствия на Святой земле. Решение о проведении на нем государственного приема принято неслучайно. Подворье олицетворяет нашу культуру, традиции и является настоящим русским наделом в Израиле и на Ближнем Востоке в целом", — сообщило посольство.

Дипведомство добавило, что участок расположен в Западном Иерусалиме, о признании которого столицей Израиля Россия объявила еще в апреле 2017 года, сопроводив декларацию оговоркой, что рассматривает восточную часть города столицей палестинского государства.

Проблема неурегулированности статуса Иерусалима оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в декабре прошлого года США объявили о признании города израильской столицей и ровно месяц назад, 14 мая, перенесли туда свое посольство из Тель-Авива.

Прийти на прием собирается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщил РИА Новости источник в его канцелярии. Чиновник затруднился вспомнить, участвовал ли когда-либо раньше глава правительства в праздновании национального дня России. В последние годы статус "почетного гостя" обычно доставался одному из русскоговорящих израильских министров.

Сергиевское подворье, где пройдет прием, — это странноприимный дом, воздвигнутый в конце XIX века Императорским православным палестинским обществом для размещения русских паломников. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, в прошлом году открылась после реставрации и постепенно возвращает себе исконные функции.