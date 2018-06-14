Генассамблея ООН осудила действия Израиля в Секторе Газа

ООН, 14 июн — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. Голосование состоялось в ходе возобновленной 10-й специальной сессии ГА.

За документ выступили 120 государств, против — 8, еще 45 стран воздержались при голосовании. Вынесенный на ГА ООН документ во многом повторял формулировки проекта резолюции, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН из-за вето США.

Проект резолюции ГА ООН, подготовленный арабскими странами, "сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа". Документ требует от Израиля "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства".

Также ГА ООН призывает "к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня", а также "призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа".