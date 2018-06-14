"В пьяном виде мочился на витрины": как солдаты НАТО хулиганят в Прибалтике

Константин Севастьянов, для РИА Новости

В Прибалтике и Польше проходят маневры НАТО Saber Strike и Baltops, и регион наводнили солдаты альянса: 18 тысяч человек из 19 стран. Власти объясняют населению, что это необходимо для обеспечения безопасности рядом с "агрессивной Россией". В последние годы в странах Балтии проводится по несколько учений в год. Однако далеко не все граждане рады иностранцам в военной форме.

Почему солдат НАТО приравняли в Клайпеде к детям

Портовая Клайпеда, отличающаяся развитой туристической инфраструктурой, ныне принимает гостей иного рода: сюда прибыли 37 военных кораблей из разных стран НАТО. Депутат самоуправления Клайпеды, глава местного отделения партии "Союз русских Литвы" Вячеслав Титов выразил недовольство тем, что солдатам альянса на время учений позволили бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании городского совета. В беседе с РИА Новости Титов отметил, что мэр города Витаутас Грубляускас даже не захотел тратить время на дискуссию по этому вопросу.

"В нашем городе право бесплатного проезда предоставлено только детям в возрасте до семи лет — и то лишь при условии, что они не занимают сидячие места, — возмущается Титов. — За последние 25 лет у нас сделали платным все, что только возможно. Полная цена поездки в общественном транспорте — 80 евроцентов. Школьники, студенты, а также пенсионеры в возрасте более 70 лет платят половину. И даже те, кому за восемьдесят, правом бесплатного проезда не обладают: для них скидка 80 процентов. Получается, что представители социально незащищенных групп населения должны выкладывать денежку, а военные, получающие не самую маленькую зарплату в частях НАТО, катаются бесплатно. Лично я с таким подходом не согласен. У военнослужащих есть полигоны — вот пускай там они ездят и стреляют бесплатно, сколько им вздумается".

Однако Вячеслав Титов оказался в меньшинстве. Остальные депутаты в ходе заседания сошлись на том, что надо проявить максимальное гостеприимство иностранным солдатам, ведь они "защищают город". Разного рода учения происходят здесь достаточно часто, и власти раз за разом призывают клайпедчан "не пугаться". Но те все равно пугаются и предпочитают, чтобы военные тренировались подальше от жилых домов.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские морпехи во время военных учений Baltops 2018 недалеко от Немирсеты в Клайпедском районе, Литва. 4 июня 2018 © AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские морпехи во время военных учений Baltops 2018 недалеко от Немирсеты в Клайпедском районе, Литва. 4 июня 2018

Подарки для "российской пропаганды"

Так, в апреле, когда в черте города проводились маневры "Храбрый грифон — 2018" (Narsus grifonas 2018), жительница Клайпеды Юлия Добилене сообщила в соцсети: "Можно, конечно, хихикать над происходящим. Можно объяснять детям про учения и про "не бойтесь, это хорошие дяди". Но уже больше часа в городе "перестрелка". Рядом с нами три больницы (одна из них для престарелых), несколько школ и детских садов. И я, как гражданка ЛР, хочу сказать: я — против военных учений в черте города!" Пост вызвал много откликов, люди высказывались о наболевшем. "Для тренировок есть полигоны. Там есть здания, можно бегать сколько угодно и никому не мешать. Я вот не понимаю, почему я должен просыпаться несколько раз за ночь из-за того, что в двадцати метрах от моих окон на улице Клайпедос круглосуточный трафик военного металлолома", — жаловался Николай Морозов. "Государство показательно тратит деньги. Не пенсии повышает, не больницы ремонтирует. Проводит дурацкие военные учения с большим количеством посторонних свидетелей и, как следствие, большим потенциальным риском для этих зевак", — отметила Юлия Баранецкая. Некоторые жители с иронией сравнили маневры с игрой в Counter-Strike.

Разговоры о риске небеспочвенны. Военная техника создает угрозу дорожной безопасности. Седьмого июня в Пренайском районе произошло крупное ДТП — столкнулись четыре бронетранспортера армии США Stryker. Пострадали 13 американских военнослужащих. Еще одно ДТП случилось в ночь на 9 июня в районе города Казлу-Руда: БТР Stryker съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся в боевой машине американский солдат госпитализирован с травмой бедра. Следом — еще одна авария: в окрестностях города Пабраде перевернулся армейский внедорожник с двумя военными. По иронии судьбы в эти дни Литва, как сообщает местная пресса, намерена просить у ЕС 430 миллионов евро на ремонт дорог.

Есть и другой аспект проблемы. Прошлой осенью в фейсбуке "Рижского клуба собачников" выложили фотографии мусора, в обилии оставленного солдатами НАТО в лесу близ Адажи, где располагается база альянса: пластиковые бутылки, банки из-под консервов, обрывки бумаги и прочий хлам. "И лес весь разворотили, просто сердце болит! — сетуют местные. — У нас своих, извините, свиней хватает".

В целом отношение граждан стран Балтии к солдатам НАТО двойственное. Этнические литовцы, эстонцы и латыши скорее воспринимают их положительно — государственная пропаганда внушила им, что Россия может атаковать в любой момент, и они этому верят. Скептически настроены в основном местные русские — они много времени проводят в российском информационном пространстве и прекрасно понимают, что нападать на Прибалтику Москва не собирается. Самих же иностранных военнослужащих запугивают: дескать, любой неверный шаг с их стороны использует "кремлевская пропаганда".

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские десантники во время военных учений Saber Strike 2018 в Гайжюнае, Литва. 9 июня 2018 © AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские десантники во время военных учений Saber Strike 2018 в Гайжюнае, Литва. 9 июня 2018

Подарком для борцов с российской "информационной агрессией" стал прошлогодний случай в Литве: на имя спикера сейма Виктораса Пранцкетиса и депутатов поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, что немецкие солдаты из мотопехотного батальона НАТО якобы изнасиловали пятнадцатилетнюю школьницу в городе Йонаве. Информация не подтвердилась, и председатель военного комитета НАТО Петр Павел тут же предположил, что "утку" запустили некие "пророссийские элементы".

На самом деле "российским пропагандистам" ничего придумывать не требуется. В той же Клайпеде полицейские как-то раз задержали пятерых нетрезвых солдат из Чехии, ввязавшихся в потасовку с местной молодежью возле одного из ночных клубов. Усмирили их только электрошокерами. Нередки подобные инциденты и в Латвии. Так, в Риге однажды четверо пьяных солдат-британцев повредили автомобиль такси, устроив танцы на его крыше. В 2015 году из-за американского военнослужащего случилось ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе российский автогонщик Василий Грязин — врачи зафиксировали множественные открытые переломы на обеих ногах, раздробленную пятку и перебитую артерию на правой ноге. Виновник же аварии своевременному наказанию не подвергся, поскольку вскоре уехал на родину.

Редкое торжество справедливости

В мае 2014-го скандалом обернулось пребывание в Вентспилсе эскадры НАТО в рамках учений Open Spirit. В городе произошло несколько драк с участием иностранцев. После одной из них военного из Нидерландов отвезли в больницу в бессознательном состоянии с переломами лицевых костей и отеком мозга. Мэр Вентспилса Айвар Лембергс поделился подробностями: "Моряки НАТО ведут себя по-свински, игнорируя законы Латвии и обязательные правила Вентспилсского самоуправления. Они в пьяном виде мочились на витрины, их тошнило, они употребляли алкоголь в общественных местах, что у нас не разрешено. Также они рвали цветы с клумб, чтобы подарить проституткам". Мэр предположил, что травмы военнослужащие получили, когда местные защищали своих женщин от домогательств. Всего оштрафовали 23 солдата: 13 — за распитие алкоголя, десять — за непристойное поведение.

Но критике подвергся и мэр: латвийские министры иностранных и внутренних дел назвали его высказывания о союзниках "безответственными", "неприемлемыми", "создающими угрозу национальной безопасности" и льющими воду на мельницу "российской пропаганды". Экс-министр обороны Артис Пабрикс намекнул, что инциденты в порту могли быть подстроены, дабы рассорить Латвию и НАТО. Лембергс сетовал: "Получается, что не военные НАТО вели себя неподобающим образом, а я, пьяный, мочился в общественных местах и портил клумбы! Это абсурд!"

Осенью 2016 года в Риге, в ресторане McDonald's, на молодого латыша Акселя Айзкалнса напал британский солдат и сломал ему нос. После этого британская и латышская пресса писала о "запланированном нападении на солдата пророссийских активистов". "Можно сказать, я получил второй удар по голове, сопровождавшийся огромным шоком", — жаловался Айзкалнс.

По его словам, в комментариях на латышских сайтах "разразилась буря насчет ''беспредела русских'' и ''планов Путина''. Позже, однако, справедливость восторжествовала: британский военный суд оштрафовал хулигана в форме на сумму свыше тысячи евро.