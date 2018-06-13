МИД Канады считает абсурдными и незаконными пошлины США на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд назвала абсурдными и незаконными ввозные пошлины США на сталь и алюминий.

Фриланд заявила журналистам в среду в Вашингтоне, что ввозные пошлины США против Канады являются "незаконными и несправедливыми". По ее словам, они также противоречат нормам Всемирной торговой организации.

Министр также заявила, что обоснование американских пошлин интересами национальной безопасности является "абсурдным".

Фриланд встречалась с членами комитета сената США по иностранным делам, пытаясь убедить их принять меры против решения администрации Дональда Трампа о введении пошлин. На четверг запланирована встреча Фриланд с торговым представителем США в ранге министра Робертом Лайтхайзером.

Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда Трамп включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает Трамп. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в "несправедливых" торговых барьерах против США.