В Скопье проходит акция протеста против нового названия Македонии

БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Массовая акция протеста несогласных с договором между Скопье и Афинами о переименовании Македонии и политикой правительства проходит в среду в центре македонской столицы, передает национальное агентство МИА.

Несколько тысяч участников протестной акции собрались вечером перед зданием правительства с македонскими флагами и транспарантами, чтобы выразить протест в связи с переименованием страны. Расположенное поблизости здание парламента охраняют усиленные наряды полиции. Собравшиеся поют патриотические песни и скандируют "Одно название – Македония" и требуют отставки правительства. СМИ сообщают о фаерах и брошенных в сторону здания правительства единичных "коктейлях Молотова".

Во вторник македонский премьер-министр Зоран Заев сообщил гражданам, что они с греческим коллегой Алексисом Ципрасом достигли по телефону решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония после того, как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

"Своей пресс-конференцией Зоран Заев вызвал гнев у македонского народа. Мы сразу договорились, что выйдем на улицы и будем протестовать. Заев переступил черту, после которой он больше не может быть премьером", — цитирует агентство председателя движения "Всемакедонский национальный конгресс" Страшо Олумчева.

Президент Македонии Георге Иванов в среду в обращении к нации отказался подписать "наносящий вред" договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. Он также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями страны, такими как вступление в ЕС и НАТО.

Ранее высказалась близкая Иванову крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ. Оппозиционное движение назвало договор с Грецией капитуляцией и заявило, что на предстоящем референдуме проголосует "против" нового названия страны.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.