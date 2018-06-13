СМИ сообщили об обысках в зданиях католической церкви в Чили

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Чилийская прокуратура при поддержке карабинеров проводит в среду обыски на ряде объектов католической церкви в связи с расследованием в отношении священнослужителей, подозреваемых в сексуальных домогательствах.

Как передает портал Excelsior, сотрудники правоохранительных органов пришли в здание церковного суда в Сантьяго и в епископство города Ранкагуа.

"Все в рамках закона", — заявил журналистам региональный прокурор Эмильяно Ариас, которого цитирует портал.

Целью обысков является поиск документов, связанных со скандальным делом местных священников, добавляет издание.

В мае сразу 14 священников в Ранкагуа были отстранены от должностей по подозрению в причастности к преступлениям на сексуальной почве. Речь идет о сексуальных домогательствах до молодых людей и даже детей, о которых сообщила ранее одна из прихожанок.

Все 34 епископа Чили, принимавшие в мае участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии.