СМИ сообщили об обысках в зданиях католической церкви в Чили

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Чилийская прокуратура при поддержке карабинеров проводит в среду обыски на ряде объектов католической церкви в связи с расследованием в отношении священнослужителей, подозреваемых в сексуальных домогательствах.
"Все в рамках закона", — заявил журналистам региональный прокурор Эмильяно Ариас, которого цитирует портал.
Целью обысков является поиск документов, связанных со скандальным делом местных священников, добавляет издание.
В мае сразу 14 священников в Ранкагуа были отстранены от должностей по подозрению в причастности к преступлениям на сексуальной почве. Речь идет о сексуальных домогательствах до молодых людей и даже детей, о которых сообщила ранее одна из прихожанок.
Все 34 епископа Чили, принимавшие в мае участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии.