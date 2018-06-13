Судно Aquarius с мигрантами должно прибыть в Испанию в субботу

МАДРИД, 13 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Судно Aquarius, а также итальянские военные корабли Orione и Dattilo, всего на борту которых более 600 мигрантов, прибудут в Валенсию предположительно вечером в субботу, сообщили РИА Новости в порту.

"Изначально Aquarius находился в 700 морских милях от Испании, судно идет со скоростью восемь узлов в час. Мы рассчитываем, что оно прибудет вечером в субботу или в ночь с субботы на воскресенье. Однако точно рассчитать невозможно, зависит от метеоусловий", — заявил собеседник агентства.

По его словам, порт Валенсии готов к приему судов, а проблемой мигрантов и их размещением будет заниматься женералитет Валенсии.

Ранее власти Италии распорядились закрыть свои порты для Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, в том числе женщины, дети и больные пассажиры, предложив принять его Мальте.

Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius и также отказалось давать ему причал. В итоге судно согласилась принять Испания.

В настоящее время Aquarius находится на пути в Валенсию, на его борту 106 мигрантов — больные, а также женщины с детьми. Остальные находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo.