Судно Aquarius с мигрантами должно прибыть в Испанию в субботу

МАДРИД, 13 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Судно Aquarius, а также итальянские военные корабли Orione и Dattilo, всего на борту которых более 600 мигрантов, прибудут в Валенсию предположительно вечером в субботу, сообщили РИА Новости в порту.
По его словам, порт Валенсии готов к приему судов, а проблемой мигрантов и их размещением будет заниматься женералитет Валенсии.
Ранее власти Италии распорядились закрыть свои порты для Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, в том числе женщины, дети и больные пассажиры, предложив принять его Мальте.
В настоящее время Aquarius находится на пути в Валенсию, на его борту 106 мигрантов — больные, а также женщины с детьми. Остальные находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo.